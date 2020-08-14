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Протесты в Беларуси. На воскресенье объявлен марш свободы по всей стране

14.08.2020, 14:12
Протесты в Беларуси. На воскресенье объявлен марш свободы по всей стране - Фото
Протесты в Беларуси (Фото: Yauhen Erchak/ЕРА)

Марш заявлен исключительно мирным, выходить на него предлагают семьям, домам и трудовым коллективам

В Беларуси призывают провести марш свободы в воскресенье, 16 августа. Призыв распространяют Telegram-канал Nexta и другие.

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Марш назначен на 14:00, его предлагают провести на центральных улицах и площадях Минска и других городов.

Марш предполагается "исключительно мирным". Участников призывают приходить семьями, домами, рабочими коллективами.

  • 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
  • После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие начали выходит на забастовки.
  • Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились
  • Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе. Лукашенко и его окружению угрожают санкции за фальсификацию выборов и применение насилия против мирных протестующих.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин
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