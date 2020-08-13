США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки нефти - Помпео

США глубоко разочарованы ситуацией вокруг выборов в Беларуси, к мирным протестующим не должны так относится, говорит глава Госдепа США Помпео

США разочарованы ситуацией вокруг выборов в Беларуси и могут ввести санкции против властей режима Александра Лукашенко, вплоть до ограничения поставок нефти. Об этом рассказал в интервью Радио Свобода госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

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"Я уверен, что мы рассмотрим все варианты. И здесь важно обозначить критерии. Что именно мы, по нашему мнению, можем сделать - и не только США односторонне, но и в многостороннем порядке - на благо народа Беларуси. Будут ли это санкции, или это будут решения по поставкам - это еще только предстоит определить", - сказал он.

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По словам дипломата, в США "глубоко разочарованы тем", что выборы "не были более свободными и честными". "Мы видели насилие и его последствия; к мирным демонстрантам относятся так, как не должны относиться", - отмечает он.

Помпео сказал, что Соединенные Штаты еще определяются, какой именно будет реакция на события в Беларуси, но в то же время подчеркнул: Вашингтон будет сотрудничать по этому вопросу "с европейскими друзьями, которые ценят свободу и обеспокоены тем, что произошло".

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Марк Сировой

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