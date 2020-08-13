Вечер и ночь четвертых суток гражданского протеста в Беларуси — 15 видео

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Как прошли вечер и ночь с 12 на 13 августа в соседней стране, охваченной акциями протестов против результатов выборов и произвола силовиков

На четвертые сутки после выборов президента в городах Беларуси люди продолжили выходить на акции протеста против нечестных, по их мнению, результатов подсчета голосов, и жестокости силовиков режима Александра Лукашенко.

Прошедший день, вечер и ночь также были отмечены полицейским насилием, однако градус противостояния по сравнению с прошлыми сутками несколько понизился, пишет TUT.by: массовые стычки на баррикадах и улицах переросли в точечные противостояния, преследования людей и мирные акции женщин по всей стране, которые приходили с цветами и становились в цепи. Вечером в Минске к акции солидарности присоединились еще и больше двух сотен медиков.

По официальным данным МВД РФ, за три дня протестов задержаны 3000 человек. Из-за большого количества задержанных не все родственники и друзья знают, где их родные. Вчера ночью людей начали понемногу выпускать из отделений милиции "из-за переполненности"

Тем временем, пока в стране более или менее заработал интернет, люди начали делиться своими и чужими историями репрессии режима, пишет Белсат.





























Смотрите видео: "Беларусского братства спецназа больше нет". Экс-военные выбрасывают форму

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Теги: беларусь, протест, ОМОН
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