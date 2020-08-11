Тихановская с листа зачитала обращение: Я не хочу крови и насилия

На видео соперница Лукашенко зачитывает просьбу к сторонникам не выходить на площади и не сопротивляться милиции

Опубликовано видеообращение Светланы Тихановской, на котором она призывает сторонников не противостоять милиции. Видео появилось в Telegram-канале NEXTA.

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Администраторы канала предполагают, что видео было записано перед отъездом Тихановской в Литву под давлением силовиков. Видно, что Тихановская читает написанный текст.

В зачитанном тексте Тихановская благодарит сторонников и просит их не выходить на площади: "Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".

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Денис Юдин

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