Тихановская с листа зачитала обращение: Я не хочу крови и насилия
На видео соперница Лукашенко зачитывает просьбу к сторонникам не выходить на площади и не сопротивляться милиции
Опубликовано видеообращение Светланы Тихановской, на котором она призывает сторонников не противостоять милиции. Видео появилось в Telegram-канале NEXTA.
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Администраторы канала предполагают, что видео было записано перед отъездом Тихановской в Литву под давлением силовиков. Видно, что Тихановская читает написанный текст.
В зачитанном тексте Тихановская благодарит сторонников и просит их не выходить на площади: "Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко. Вчера вечером протесты продолжились.
- Сегодня стало известно, что Тихановская выехала в Литву.
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