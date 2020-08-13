"Беларусского братства спецназа больше нет". Экс-военные выбрасывают форму:видео

"Мне очень стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей", — говорит бывший военный

В соцсетях массово распространяются видеообращения, на которых бывшие беларусские спецназовцы выбрасывают военную форму и знаки отличия в мусор, протестуя против жестокости силовиков по отношению к участникам акций протеста.

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Видео, в частности, массово публикуют популярные оппозиционные Telegram-каналы NEXTA и Беларусь головного мозга.

"Мне очень стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей", — говорит бывший военный на одном из них. "Беларусского братства спецназа в Беларуси больше нет", - горит другой.

по официальным данным, побеждает действующий президент В городах Беларуси люди выходят на акции протеста против нечестных, по их мнению, выборов президента, на которых в шестой раз с 1994 года,побеждает действующий президент Александр Лукашенко . Силовики разгоняют акции протеста при помощи слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль и светошумовых гранат. Также ОМОНовцы нападают на водителей автомобилей и мотоциклов, избивают их и повреждают транспортные средства. Были случаи нападения силовиков на случайных прохожих. Задержаны тысячи людей.

За два дня протестов в Беларуси в больницы попали более 200 человек. Врачи минских больниц рассказали TUT.BY о пациентах с тяжелыми травмами, которые поступали к ним вечером 9 и 10 августа. По словам медиков, они в шоке от того, что происходит в мирное время.

10 августа в Минске, на проспекте Притыцкого в столкновениях с силовиками погиб мужчина. В МВД Беларуси утверждают, что в его руке взорвалось некое взрывное устройство, которое он якобы собирался бросить в силовиков.

Сегодня в МВД признали , что во время вчерашней акции в Бресте использовали табельное оружие на поражение. Ранен мужчина.

Вадим Ребрина

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