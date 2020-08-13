"Беларусского братства спецназа больше нет". Экс-военные выбрасывают форму:видео
"Мне очень стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей", — говорит бывший военный
В соцсетях массово распространяются видеообращения, на которых бывшие беларусские спецназовцы выбрасывают военную форму и знаки отличия в мусор, протестуя против жестокости силовиков по отношению к участникам акций протеста.
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Видео, в частности, массово публикуют популярные оппозиционные Telegram-каналы NEXTA и Беларусь головного мозга.
"Мне очень стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей", — говорит бывший военный на одном из них. "Беларусского братства спецназа в Беларуси больше нет", - горит другой.
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