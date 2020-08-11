Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье - МИД

В МИД Литвы отметили, что кандидату в президенты Беларуси от оппозиции Светлане Тихановской предоставили жилье

Литва выдала кандидату в президенты Беларуси от оппозиции Светлане Тихановской визу на один год. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает lrytas.lt.

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Глава МИД Литвы отметил, что Тихановская явно находилась под давлением, поэтому у нее не было другого выбора, как покинуть страну.

Он уточнил, что белорусские власти не препятствовали ее выезду.

"То, что у нее была виза, отвечает на многие вопросы. Она может год спокойно жить в Литве", - отметил Линкявичюс.

По его словам, ей предоставили место жительства.

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Арина Толина

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