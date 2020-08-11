"Не дай Бог оказаться перед таким выбором". Тихановская записала видеообращение

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что приняла "очень тяжелое для себя решение", выехав из страны. Об этом она сообщила в своем видеообращении.

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"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение (выехать из страны, - ред.) я приняла для себя абсолютно самостоятельно - ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (арестованный муж, экс-кандидат в президенты, - ред.) никоим образом на него просто не могли повлиять", - отметила она.

Тихановская добавила, что знает "многие ее поймут, многие осудят, а многие и возненавидят".

"Знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни", - объяснила она.

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