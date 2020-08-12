"Эта гнусная власть убила моего сына". В Гомеле умер 25-летний задержанный

Матери умершего Александра Вихора отказались показать его тело

25-летний житель Гомеля Александр Вихор умер в больнице, куда его 9 августа привезли в автозаке. Об этом сообщает Радыё Свабода.

"Саша был в одном из автозаков… Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его схватили где-то в центре, когда он делал пересадку на транспорте. Он написал мне, что его схватили... И все. Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге", - рассказала его мама.

У Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Он много времени провел в закрытой машине в очереди в СИЗО и ему стало плохо.

"Он кричал, просил о помощи ... А конвой подумал, что он неадекватный, и его отвезли в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не с психикой... Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу – туберкулезную, что рядом с психиатрией... Там Сашу спасали, но не смогли, потому что, как мне сказали, его доставили в больницу в состоянии клинической смерти", - говорит мать.

Тело сына в морге она не видела.

"Думаю, мне отказалист показать его, потому что он был жестоко избит. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, когда они выходили из тюрьмы, - пусть скажут правду! Что там случилось с Сашей. Я просто хочу, чтобы люди знали, что эта гнусная власть убила моего сына", - сказала мать.

Радыё Свабода обратилось в пресс-службу МВД в Гомельской области. Запрос перенаправили в пресс-службу Следственного комитета. На телефоны пресс-секретаря СК в Гомельской области пока не ответили.

10 августа в Минске, на проспекте Притыцкого в столкновениях с силовиками погиб протестующий против несправедливых выборов в Беларуси.

Наталия Медведева

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