"Кто-то должен разбудить мир". Дуда обратился в ООН из-за насилия в Беларуси

Президент Польши Дуда требует от властей Беларуси прекратить насилие над протестующими

Письмо в Совет по правам человека ООН в связи с событиями в Беларуси направил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Дуда требует от властей Беларуси прекратить насилие над протестующими против фальсификации президентских выборов, а также освободить всех задержанных и политзаключенных.

Письмо адресовано 47 странам-членам Совета ООН по правам человека. В администрации Дуды его назвали первым письмом такого масштаба в защиту народа Беларуси. "Кто-то должен разбудить мир, потому что, как видите, мир не очень интересует ситуация в Беларуси", заявил пресс-секретарь Дуды Кшиштоф Щерский.

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Денис Юдин

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