Более 1000 задержанных. В МВД Беларуси прокомментировали протесты

По словам пресс-секретаря МВД, протесты происходили в 25 городах Беларуси - было задержано много протестующих и составлено 17 протоколов

За участие в протестах полиция Беларуси уже задержала более 1000 человек. По факту нападения на правоохранителей было открыто 17 уголовных дел. Об этом сообщила в telegram-канале пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

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По информации от Министерства здравоохранения страны, за медицинской помощью в больницы обратился 51 человек с травмами разной степени тяжести.

Самыми распространенными травмами были ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки и живота. Погибших или пациентов в критическом состоянии пока нет, отмечают в МОЗ Беларуси.

Еще 14 сотрудников полиции получили телесные повреждения, некоторые правоохранители были госпитализированы.

В целом протесты прошли в 25 городах Беларуси, в МВД зафиксировали пять наездов на машины силовиков.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента - по официальным данным им стал Александр Лукашенко. Из-за фальсификаций на выборах страну охватили протесты, которые продолжаются уже третий день.

12 августа в МИД Украины рассказали о пострадавших и задержанных в Беларуси украинцах.

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Дарья Мостовая

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