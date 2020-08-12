Протесты в Беларуси. В МИД рассказали о пострадавших и задержанных украинцах
МИД известно о девяти задержанных украинцах на протестах в Беларуси. Всех их уже отпустили
На протестах в Беларуси, возникших после выборов президента, был избит один украинец и задержаны девятеро. Об этом в комментарии Суспільному сообщил в пресс-службе министерства иностранных дел.
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Отмечается, что избитым оказался фотограф Associated Press с украинским гражданством. После инцидента его доставили в медучреждение с "незначительными травмами", ему оказали медпомощь и выписали в тот же день. За помощью в посольство не обращался.
Также МИД известно о девяти украинцах, которых задержали в Витебске за "административные правонарушения". После вмешательства посольства их отпустили на следующий после задержания день.
По состоянию на 10:00 12 августа МИД неизвестно о других инцидентах с украинцами на протестах в Беларуси.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала.
- По всей Беларуси три вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками. По данным властей, за два дня было задержано более 5000 человек, ранено 200 и погиб один демонстрант.
- Со вчерашнего дня бастуют некоторые предприятия.
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