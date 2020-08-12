Протесты в Беларуси. В МИД рассказали о пострадавших и задержанных украинцах

МИД известно о девяти задержанных украинцах на протестах в Беларуси. Всех их уже отпустили

На протестах в Беларуси, возникших после выборов президента, был избит один украинец и задержаны девятеро. Об этом в комментарии Суспільному сообщил в пресс-службе министерства иностранных дел.

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Отмечается, что избитым оказался фотограф Associated Press с украинским гражданством. После инцидента его доставили в медучреждение с "незначительными травмами", ему оказали медпомощь и выписали в тот же день. За помощью в посольство не обращался.

Также МИД известно о девяти украинцах, которых задержали в Витебске за "административные правонарушения". После вмешательства посольства их отпустили на следующий после задержания день.

По состоянию на 10:00 12 августа МИД неизвестно о других инцидентах с украинцами на протестах в Беларуси.

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Марк Сировой

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