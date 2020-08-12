"Девочка истекала кровью". В Беларуси силовики протаранили автомобиль - видео

Травмы получила 5-летняя девочка

В ночь на 12 августа в Гродно, где проходили массовые протесты, бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, в котором находилось трое человек. Об этом сообщает Наша Нива.

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В результате травмы получила 5-летняя девочка.

"Она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали - нужна операция. Мужа задержали", - сообщил очевидец.



По его словам, силовики не сигналили, а просто ехали.

"Я ехал с улицы Суворова, увидел мигалки и поехал в ту сторону. Улица оказалась перекрытой, вижу разбитое авто и окровавленная женщина с ребенком на руках, девочка кричала. Они говорили, что не сигналили, просто ехали. Силовики сказали им, что они сами виноваты", - отметил очевидец.

По информации Telegram-канал NEXTA live, в Минске правоохранители останавливали автомобили, вытаскивали из них водителей и избивали ногами в спальном микрорайоне Уручье.







9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. Он якобы набрал 80,08%, тогда как его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,09%. Оппозиция не признала победу Лукашенко, но Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.

Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом.

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Арина Толина

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