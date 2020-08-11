В Беларуси начинаются забастовки, люди требуют прекратить насилие и провокации
Telegram-каналы сообщают о начале или подготовке забастовок в разных городах, включая завод БелАЗ
В Беларуси начинаются забастовки, информация о них распространяется в Telegram-каналах.
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Сотрудники Электротехнического завода им. В.И. Козловского в Минске собрались во дворе предприятия, сообщает Мая краіна Беларусь. По информации канала, руководство предприятия собрало профактив. Начальники цехов выступают от имени недовольных рабочих. В то же время, в приемной директора завода отрицают информацию о забастовке.
Канал сообщает, что директор завода вышел к собравшимся и напомнил, что сегодня - день зарплаты, но бастующие ответили, что их не запугать. Количество собравшихся увеличивается.
Опубликована фотография требований работников завода:
Они требуют:
- немедленно прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, которые имеют право мирно выражать свою гражданскую позицию;
- прекратить провокации для оправдания действий силовиков;
- выпустить людей, задержанных во врмя прошедших мирных демонстраций;
- включить интернет, чтобы исключить вероятность появления домыслов и слухов.
Канал NEXTA сообщает, что сотрудники Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака, чтобы объявить ему о начале забастовки.
Также канал сообщает о двух бастующих с самого начала протестов сотрудниках завода полупроводниковых приборов "Интеграл". По информации канала, остальные работники предприятия поддерживают их, но не присоединяются к забастовке из-за давления начальства.
NEXTA сообщает и о намерении бастовать у сотрудников завода БелАЗ в Жодино, обсуждается формат забастовки и требования к руководству предприятия.
Также сообщается о том, что "неспокойно" на РУП Белэнергосетьпроект, назревает забастовка:
Минский маргариновый завод массово уходит с работы:
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко. Вчера вечером протесты продолжились.
- Вчера на Белорусском металлургическом заводе объявляли о начале забастовке в одном из цехов, но производство при этом не останавливалось.
- Сегодня в Telegram-каналах появились призывы к общенациональной забастовке в Беларуси.
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