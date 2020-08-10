На Белорусском металлургическом заводе забастовка, требуют честных выборов
10.08.2020, 16:17
Протесты в Беларуси (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)
Сообщается об автозаках около Белорусского металлургического завода, есть информация о задержанных
В одном из цехов Белорусского металлургического завода объявлена забастовка, сообщает Радио Свобода со ссылкой на одного из сотрудников предприятия.
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Бастуют рабочие сортопрокатного цеха СПЦ-2. Сообщается, что гендиректор завода ведет переговоры с рабочими. Они требуют честных выборов. Возле завода дежурит автозак.
TUT.by сообщает о двух автозаках и автобусе с ОМОНом. Telegram-канал издания Euroradio сообщает о 60 задержанных.
В целом на БМЗ работает около 11 000 человек, он является одним из крупнейших предприятий Беларуси.
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