В Германии назвали неприемлемыми нарушения на выборах в Беларуси
Спикер Кабмина Германии заявил, что ЕС должен выработать общую позицию по ситуации в Беларуси
В Беларуси не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Об этом сообщает Reuters.
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"Многочисленные сообщения о систематических нарушениях достойны доверия", - отметил он.
Зайберт выразил сожаление, что Беларусь не дала возможности работать на выборах наблюдателям ОБСЕ.
Правительство Германии осудило применение силы и многочисленные аресты. Власти Беларуси должны гарантировать права людей в стране, заявил Зайберт.
Несоблюдение демократических стандартов на президентских выборах Зайберт назвал неприемлемым и заявил, что Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в Беларуси.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, но ее лидер Тихановская не знает, что ей делать, если протесты продолжатся.
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