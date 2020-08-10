В Германии назвали неприемлемыми нарушения на выборах в Беларуси

Спикер Кабмина Германии заявил, что ЕС должен выработать общую позицию по ситуации в Беларуси

В Беларуси не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Об этом сообщает Reuters.

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"Многочисленные сообщения о систематических нарушениях достойны доверия", - отметил он.

Зайберт выразил сожаление, что Беларусь не дала возможности работать на выборах наблюдателям ОБСЕ.

Правительство Германии осудило применение силы и многочисленные аресты. Власти Беларуси должны гарантировать права людей в стране, заявил Зайберт.

Несоблюдение демократических стандартов на президентских выборах Зайберт назвал неприемлемым и заявил, что Евросоюз должен выработать общую позицию по ситуации в Беларуси.

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Денис Юдин

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