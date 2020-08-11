Протесты в Беларуси. Telegram-канал призывает к общенациональной забастовке
Требования бастующих - признание Светланы Тихановской президентом, освобождение политзаключенных, проведение новых выборов
Призыв к общенациональной забастовке в Беларуси появился в Telegram-канале NEXTA, в котором освещаются протестные акции.
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В обращении, опубликованном в канале, подчеркивается, что забастовка - законный и прописанный в Конституции Беларуси вид протеста.
NEXTA призывает белорусов не выходить сегодня, 11 августа, на работу. Требования забастовки:
- признание Светланы Тихановской новым президентом Республки Беларусь;
- освобождение всех политических заключенных;
- проведение новых честных выборов.
Также канал призывает белорусов рассказывать о начале общенациональной забастовки родственникам, друзьям и коллегам, расклеивать листовки о забастовке на предприятиях, в подъездах, на остановках и в других общественных местах.
Листовка, которую предлагается распространять сторонникам, опубликована в сообщении (нажмите, чтобы увеличить):
Telegram-канал Мая Краіна Беларусь сообщает, что на Минском электротехническом заводе им. Козлова люди начали выходить на забастовку:
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко. Вчера вечером протесты продолжились.
- Вчера на Белорусском металлургическом заводе объявляли о начале забастовке в одном из цехов, но производство при этом не останавливалось.
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