Протесты в Беларуси. Telegram-канал призывает к общенациональной забастовке

Требования бастующих - признание Светланы Тихановской президентом, освобождение политзаключенных, проведение новых выборов

Призыв к общенациональной забастовке в Беларуси появился в Telegram-канале NEXTA, в котором освещаются протестные акции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В обращении, опубликованном в канале, подчеркивается, что забастовка - законный и прописанный в Конституции Беларуси вид протеста.

NEXTA призывает белорусов не выходить сегодня, 11 августа, на работу. Требования забастовки:

- признание Светланы Тихановской новым президентом Республки Беларусь;

- освобождение всех политических заключенных;

- проведение новых честных выборов.

Также канал призывает белорусов рассказывать о начале общенациональной забастовки родственникам, друзьям и коллегам, расклеивать листовки о забастовке на предприятиях, в подъездах, на остановках и в других общественных местах.

Листовка, которую предлагается распространять сторонникам, опубликована в сообщении (нажмите, чтобы увеличить):

Telegram-канал Мая Краіна Беларусь сообщает, что на Минском электротехническом заводе им. Козлова люди начали выходить на забастовку:

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.