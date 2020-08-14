Главы МИД стран-членов ЕС согласились ввести санкции против Беларуси - СМИ

Рабочие группы составят санкционные списки. Кто именно в них войдет, пока неизвестно

Министры иностранных дел государств-членов Евросоюза согласились дать зеленый свет санкциям против лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение насилия против мирных протестующих. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

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"Иностранные государства ЕС соглашаются дать зеленый свет санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки", - написал он.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции, когда переговоры министров еще не закончились, сообщил, что большинство из них выступают за введение санкций, передает Reuters.

"Мы считаем, что ограничения, введенные в отношении страны, этих правительственных чиновников, не могут причинить вред обществу", - сказал Чапутович.

Вадим Ребрина

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