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Главы МИД стран-членов ЕС согласились ввести санкции против Беларуси - СМИ

14.08.2020, 19:50
Главы МИД стран-членов ЕС согласились ввести санкции против Беларуси - СМИ - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Andrej Cukic/ЕРА)

Рабочие группы составят санкционные списки. Кто именно в них войдет, пока неизвестно

Министры иностранных дел государств-членов Евросоюза согласились дать зеленый свет санкциям против лиц, ответственных за фальсификацию президентских выборов в Беларуси и применение насилия против мирных протестующих. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

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"Иностранные государства ЕС соглашаются дать зеленый свет санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки", - написал он.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции, когда переговоры министров еще не закончились, сообщил, что большинство из них выступают за введение санкций, передает Reuters.

"Мы считаем, что ограничения, введенные в отношении страны, этих правительственных чиновников, не могут причинить вред обществу", - сказал Чапутович.

  • 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
  • После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
  • На многочисленных видео из Беларуси зафиксировано, как силовики целенаправленно нападали не только на мирных протестующих, но и на случайных прохожих или проезжающие мимо автомобили. Они, как видно на кадрах, жестоко избивали людей, проникали в их автомобили. Задержанных пытают в отделениях милиции.
  • Также беларусы приводят вопиющие факты фальсификаций при подсчете голосов на выборах президента.
  • Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе. Президенту Александру Лукашенко и его окружению угрожают санкции за фальсификацию выборов и применение насилия против мирных протестующих.
Вадим Ребрина
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