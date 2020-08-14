Выборы в Беларуси. ЦИК объявил окончательные результаты: за Лукашенко 80,1%
ЦИК утверждает, что основная оппозиционная кандидатка Тихановская набрала на выборах президента Беларуси лишь 10,1%
Центризберком Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Об этом сообщает Радио Свобода.
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ЦИК утверждает, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная оппонентка Светлана Тихановская - 10,1%.
По данным ЦИК, голоса распределились следующим образом:
- Лукашенко: 80,1% (4 661 075 человек);-
- Тихановская: 10,1% (588 622);
- Дмитриев: 1,2% (70 671);
- Канопацкая: 1,67% (97 489);
- Черечень: 1,14% (66 613);
- против всех: 4,59% (267 360).
Всего, по данным ЦИК, проголосовало 5 818 956 человек, в том числе 2 806 640 досрочно. Жалобы Тихановской, Дмитриева и Канопацкой на непризнание выборов были отклонены.
Жалоба от Череченя, по заверениям Комиссии, не поступала. При этом Радио Свобода отмечает, что представителям кандидата не разрешили подать жалобу непосредственно в ЦИК и они ее отправили по почте.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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