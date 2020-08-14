Выборы в Беларуси. ЦИК объявил окончательные результаты: за Лукашенко 80,1%

ЦИК утверждает, что основная оппозиционная кандидатка Тихановская набрала на выборах президента Беларуси лишь 10,1%

Центризберком Беларуси объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов. Об этом сообщает Радио Свобода.

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ЦИК утверждает, что Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его основная оппонентка Светлана Тихановская - 10,1%.

По данным ЦИК, голоса распределились следующим образом:

- Лукашенко: 80,1% (4 661 075 человек);-

- Тихановская: 10,1% (588 622);

- Дмитриев: 1,2% (70 671);

- Канопацкая: 1,67% (97 489);

- Черечень: 1,14% (66 613);

- против всех: 4,59% (267 360).

Всего, по данным ЦИК, проголосовало 5 818 956 человек, в том числе 2 806 640 досрочно. Жалобы Тихановской, Дмитриева и Канопацкой на непризнание выборов были отклонены.

Жалоба от Череченя, по заверениям Комиссии, не поступала. При этом Радио Свобода отмечает, что представителям кандидата не разрешили подать жалобу непосредственно в ЦИК и они ее отправили по почте.

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Марк Сировой

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