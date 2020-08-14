"Я пока живой и не за границей". Лукашенко опроверг свое бегство из страны

Президент Беларуси заявил, что слухи о его отъезде раскручивают некие "свядомыя"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что находится в стране, несмотря на слухи о его отъезде за границу. Об этом пишет государственное СМИ БЕЛТА.

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"Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", - сказал он.

Слухи об отъезде Лукашенко начали появляться уже на следующий после выборов день. Некоторые СМИ и Telegram-каналы писали, что бизнес-джет авиакомпании Белавиа, которым пользуется Лукашенко, якобы улетел в Турцию.

Также 12 августа, солгасно трекинговому сервису Flight Radar 24, в Беларусь из Москвы прилетали два самолета ВВС России.

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Марк Сировой

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