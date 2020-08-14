"Коллективы пытаются раскачать". Лукашенко ответил на забастовки на заводах

Президент Беларуси Лукашенко считает, что иностранные конкуренты могут воспользоваться забастовками на заводах в борьбе за рынок

Предварительно объявленный победителем на президентских выборах в Беларуси Александр Лукашенко считает, что забастовки против него на заводах могут привести к тому, что производство никогда больше "не раскрутится". Об этом сообщает госСМИ БЕЛТА.

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Лукашенко считает, что трудовые коллективы "пытаются раскачать", а забастовки могут быть на руку иностранным конкурентам. "Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", - сказал он.

"Все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать - работайте", - заявил он.

Лукашенко призвал рабочих "спасать предприятия" и также заявил, что за участие в протестах якобы платят деньги, но долго это делать не будут.

"Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?" - сказал он.

Лукашенко также добавил, что он "пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают".

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Марк Сировой

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