Красноречивое видео. Работников БелАЗа спросили, кто голосовал не за Лукашенко

Оппозиционный Telegram-канал Чай з малинавым варэннем опубликовал фрагмент трансляции Еврорадио забастовки против режима Александра Лукашенко на заводе БелАЗ в Жодино.

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Во время общения с мэром города попросили поднять руки тех протестующих, которые голосовали за альтернативного кандидата - Светлану Тихановскую. Руки подняло абсолютное большинство бастующих, после чего люди начали скандировать: "Нас 97%!".

Позже аналогичное видео с забастовки на Гродножилстрой опубликовали на Telegram-канале МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ.

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