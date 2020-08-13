Красноречивое видео. Работников БелАЗа спросили, кто голосовал не за Лукашенко

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Большинство людей на видео с забастовки на БелАЗе утверждают, что голосовали за Тихановскую

Оппозиционный Telegram-канал Чай з малинавым варэннем опубликовал фрагмент трансляции Еврорадио забастовки против режима Александра Лукашенко на заводе БелАЗ в Жодино.

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Во время общения с мэром города попросили поднять руки тех протестующих, которые голосовали за альтернативного кандидата - Светлану Тихановскую. Руки подняло абсолютное большинство бастующих, после чего люди начали скандировать: "Нас 97%!".

Позже аналогичное видео с забастовки на Гродножилстрой опубликовали на Telegram-канале МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ.

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Теги: протесты, выборы, беларусь, забастовка, александр лукашенко, Светлана Тихановская, белаз
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