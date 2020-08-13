"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото

Рабочие Белорусского автомобильного завода в Жодино, одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники, поддержали сегодня протесты в Беларуси и вышли на забастовку. Об этом с фотографиями и видео пишут оппозиционные Telegram-каналы.

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По данным ресурса Нехта, бастуют сотни рабочих. Они направились к заводоуправлению, скандируют "Геноцид!" и "Уходи!" - в адрес президента РФ Александра Лукашенко.



















Поскольку предприятие является одним из символов страны, оппозиционный ресурс назвал присоединение его коллектива к протесту "ударом под дых" режиму.

Забастовки в стране начались 11 августа: люди требуют прекратить насилие и провокации власти.

Ранее сегодня нардеп Слуги народа Евгений Шевченко заявил, что беларусы протестуют потому, что "им приелась стабильность" и "скучно." Сегодня, на пятый день протестов, акции начались уже с утра.

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Фото: Нехта, Мая краіна Беларусь