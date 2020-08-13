Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив
13.08.2020, 12:30

"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото

1 / 8
"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото
"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото
"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото

В 20 км на северо-восток от столицы Беларуси бастуют сотрудники одного из крупнейших предприятий страны

Рабочие Белорусского автомобильного завода в Жодино, одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники, поддержали сегодня протесты в Беларуси и вышли на забастовку. Об этом с фотографиями и видео пишут оппозиционные Telegram-каналы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ресурса Нехта, бастуют сотни рабочих. Они направились к заводоуправлению, скандируют "Геноцид!" и "Уходи!" - в адрес президента РФ Александра Лукашенко









Поскольку предприятие является одним из символов страны, оппозиционный ресурс назвал присоединение его коллектива к протесту "ударом под дых" режиму.

Забастовки в стране начались 11 августа: люди требуют прекратить насилие и провокации власти.

Ранее сегодня нардеп Слуги народа Евгений Шевченко заявил, что беларусы протестуют потому, что "им приелась стабильность" и "скучно." Сегодня, на пятый день протестов, акции начались уже с утра.

Смотрите видео: Вечер и ночь четвертых суток гражданского протеста в Беларуси — 15 роликов

Фото: Нехта, Мая краіна Беларусь

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: беларусь, протест, забастовка, белаз, жодино
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Взрыв в Бейруте. Погибли не менее 50 человек, тысячи ранены: фоторепортаж 18+
Взрыв в Бейруте. Погибли не менее 50 человек, тысячи ранены: фоторепортаж 18+
Кровь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фоторепортаж
Кровь в Минске. Что происходило в столице Беларуси после выборов – фоторепортаж
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Военные показали снимки "восставших шахтеров Донбасса" активной фазы войны: фото
Материалы по теме
Вечер и ночь четвертых суток гражданского протеста в Беларуси — 15 видео
Мир Вечер и ночь четвертых суток гражданского протеста в Беларуси — 15 видео
Беларусы в деревне пришли с обращением к местной власти. Их жестоко избили: фото
Мир Беларусы в деревне пришли с обращением к местной власти. Их жестоко избили: фото
Популярное
фото/видео
"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото
"Удар под дых". В Беларуси бастует БелАЗ – видео и фото
Открыт самый далекий двойник нашей Галактики: пошатнулись устоявшиеся мнения
Открыт самый далекий двойник нашей Галактики: пошатнулись устоявшиеся мнения 11:57
Паводок на реке затопил насосы охлаждения реактора КНДР – спутниковые фото
Паводок на реке затопил насосы охлаждения реактора КНДР – спутниковые фото 10:47
Вечер и ночь четвертых суток гражданского протеста в Беларуси — 15 видео
Вечер и ночь четвертых суток гражданского протеста в Беларуси — 15 видео 06:58
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 