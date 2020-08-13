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Нардеп Шевченко: Люди в Беларуси протестуют, потому что им скучно

13.08.2020, 10:50
Нардеп Шевченко: Люди в Беларуси протестуют, потому что им скучно - Фото
Евгений Шевченко (скриншот видео Радио Свобода)

Нардеп Слуги народа "не может понять", чего протестующие требуют от власти Беларуси и Лукашенко

Люди в Беларуси, особенно молодежь, протестуют якобы потому, что им "приелась стабильность". Об этом Украина 24 сказал нардеп Слуги народа Евгений Шевченко.

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"С одной стороны, понятно, что людям, которые жили в Беларуси, особенно молодежи, приелась стабильность. Им хочется адреналина, им скучно, они не хотят платить налоги, потому что они еще молоды, работают, но они забывают, что когда-нибудь они станут старше, и кто-то должен будет платить налоги, чтобы им платили пенсию", - сказал он.

Шевченко считает, что беларусы "имеют право на протест, абсолютно". Но он "не может понять", чего они требуют и слышит лишь "Лукашенко, уходи!"

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По мнению Шевченко, если б к власти пришла оппозиционный кандидат Тихановская, то "остановились бы заводы и фабрики, иностранцы начнут грабить, землю продали бы непонятно кому и ушли бы социальные устои, которые сохранял Лукашенко".

Нардеп также пояснил, что поздравил Лукашенко (еще после объявления результатов провластного экзитпола), руководствуясь "геополитическими интересами Украины как государства".

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Тихановской, которая в случае победы обещала отпустить политзаключенных и провести честные выборы, результат не призналаПо всей Беларуси четыре вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками. За три дня известно о более 6000 задержанных
  • 10 августа, после первой ночи протестов, в СН присоединились к позиции президента Владимира Зеленского - тот призвал белорусов к толерантности и диалогу. В то же время, часть нардепов из фракции СН распространили заявление в поддержку свободы белорусского народа избирать власти демократическим путем. Реакцию других партий - от осуждений до поздравлений Лукашенко - смотрите по ссылке.

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Марк Сировой
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