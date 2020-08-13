Нардеп Шевченко: Люди в Беларуси протестуют, потому что им скучно

Нардеп Слуги народа "не может понять", чего протестующие требуют от власти Беларуси и Лукашенко

Люди в Беларуси, особенно молодежь, протестуют якобы потому, что им "приелась стабильность". Об этом Украина 24 сказал нардеп Слуги народа Евгений Шевченко.

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"С одной стороны, понятно, что людям, которые жили в Беларуси, особенно молодежи, приелась стабильность. Им хочется адреналина, им скучно, они не хотят платить налоги, потому что они еще молоды, работают, но они забывают, что когда-нибудь они станут старше, и кто-то должен будет платить налоги, чтобы им платили пенсию", - сказал он.

Шевченко считает, что беларусы "имеют право на протест, абсолютно". Но он "не может понять", чего они требуют и слышит лишь "Лукашенко, уходи!"

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По мнению Шевченко, если б к власти пришла оппозиционный кандидат Тихановская, то "остановились бы заводы и фабрики, иностранцы начнут грабить, землю продали бы непонятно кому и ушли бы социальные устои, которые сохранял Лукашенко".

Нардеп также пояснил, что поздравил Лукашенко (еще после объявления результатов провластного экзитпола), руководствуясь "геополитическими интересами Украины как государства".

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Марк Сировой

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