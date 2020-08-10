Зеленский – Лукашенко: Без диалога все чревато очень горькими последствиями

Украинский президент призвал соседнюю страну к "максимально открытому, пусть и сложному, диалогу"

Президент Владимир Зеленский призвал власти Беларуси и протестующих против результатов вчерашних выборов президента к отказу от уличного насилия, и посоветовал всем быть максимально толерантными и терпимыми. Об этом говорится в реакции главы государства на события в соседней стране.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Зеленского, сейчас у белорусов "непростые времена" - "они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития".

"Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протеста, нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - пишет президент.

Читайте также: Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси с цифрой свыше 80% – ЦИК РБ

По его словам, только взаимопонимание между всеми сторонами "способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии". "В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями", - резюмировал Зеленский.

Ранее с аналогичными призывами выступили лидеры Польши и Литвы.

Читайте также хронику от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.