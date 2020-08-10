Зеленский – Лукашенко: Без диалога все чревато очень горькими последствиями
Украинский президент призвал соседнюю страну к "максимально открытому, пусть и сложному, диалогу"
Президент Владимир Зеленский призвал власти Беларуси и протестующих против результатов вчерашних выборов президента к отказу от уличного насилия, и посоветовал всем быть максимально толерантными и терпимыми. Об этом говорится в реакции главы государства на события в соседней стране.
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По словам Зеленского, сейчас у белорусов "непростые времена" - "они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития".
"Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Сомнения же в таких масштабах - это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протеста, нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", - пишет президент.
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По его словам, только взаимопонимание между всеми сторонами "способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии". "В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями", - резюмировал Зеленский.
Ранее с аналогичными призывами выступили лидеры Польши и Литвы.
- Вчера, 9 августа, в Беларуси прошли выборы президента. Провластный экзитпол объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Лукашенко. По неофициальным экзитполам, на заграничных участках с таким же результатом победила его оппонентка Тихановская.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты. Начались разгоны и перебои со связью, многие сайты "лежат", другие с трудом загружаются.
- В ночь на 10 августа в Минске автозак въехал в толпу, также стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших неизвестно.
- Тихановская не присоединилась к акциям и намерена защищать победу "законными способами". Она призвала власть остановить насилие, а демонстрантов - не провоцировать его. Лукашенко пока молчит.
- ЦИК РБ объявил утром, что Лукашенко побеждает с цифрой свыше 80%.
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