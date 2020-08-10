После выборов. Польша и Литва призвали Беларусь отказаться от насилия
Президенты Польши и Литвы призывают власти Беларуси соблюдать демократические стандарты
Президенты Польши Анджей Дуда и лидер Литвы Гитанас Науседа призвали Беларусь отказаться от насилия после проведения выборов президента и приступить к диалогу. Об этом говорится в заявлениях на сайтах глав государств.
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"Как соседи Беларуси мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова. Мы считаем, что диалог - всегда лучший метод продвижения социального развития, обсуждения реформ и политики", - говорится в заявлении.
Главы государств отметили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси, а также надеются "на благоприятные условия для еще большего сотрудничества с народом и государством".
Они убеждены, что более тесное сотрудничество с Европейским союзом отвечает интересам Беларуси и хотят, чтобы "двери для этого сотрудничества оставались открытыми".
- Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.
- Официальный провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальным экзитполам на заграничных участках, с таким результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью.
- Тихановская не присоединилась к акциям и намерена защищать победу законными способами. Она призывает силовиков остановить насилие, а демонстрантов - не провоцировать его. В ее штабе заявили, что ищут контакт для диалога с властями. Лукашенко пока не выступал с заявлениями после выборов.
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