После выборов. Польша и Литва призвали Беларусь отказаться от насилия

Президенты Польши и Литвы призывают власти Беларуси соблюдать демократические стандарты

Президенты Польши Анджей Дуда и лидер Литвы Гитанас Науседа призвали Беларусь отказаться от насилия после проведения выборов президента и приступить к диалогу. Об этом говорится в заявлениях на сайтах глав государств.

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"Как соседи Беларуси мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова. Мы считаем, что диалог - всегда лучший метод продвижения социального развития, обсуждения реформ и политики", - говорится в заявлении.

Главы государств отметили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси, а также надеются "на благоприятные условия для еще большего сотрудничества с народом и государством".

Они убеждены, что более тесное сотрудничество с Европейским союзом отвечает интересам Беларуси и хотят, чтобы "двери для этого сотрудничества оставались открытыми".

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Марк Сировой

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