Часть Слуги народа призвала Лукашенко не нарушать право людей на мирный протест

В тексте документа говорится, что депутаты с беспокойством наблюдают за развитием событий в Беларуси

В партии Слуга народа в Facebook под хештегом "живеБілорусь" распространяют заявление в поддержку "свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом".

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Заявление опубликовали: заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук, нардепы от СН Егор Чернев, Игорь Васильев, Александр Бакумов, Елизавета Богуцкая, Тарас Тарасенко, Леся Забуранна и десятки других. В тексте говорится, что депутаты с беспокойством наблюдают за развитием событий в соседней стране.

"Учитывая близость и родство народов наших стран, считаем необходимым выразить поддержку свободы белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом. Украинский народ заплатил высокую цену за преданность этим принципам. Память об этих жертвах побуждает нас призвать белорусские власти проявлять сдержанность в отношении протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав - на мирный протест", - отмечают депутаты.

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В заявлении также упоминается о том, что протесты в Беларуси вызваны "многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторые непрозрачные события, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования".

Парламентарии призвали все ветви власти Беларуси для сохранения мира и спокойствия в стране как можно быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих.

Вчера в Беларуси прошли выборы президента. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях, не все люди смогли проголосовать из-за больших очередей.

Провластный экзит-полл объявил победителем с почти 80% голосов нынешнего президента Александра Лукашенко. При этом, по неофициальному экзитполу на заграничных участках, примерно с таким же результатом победила его оппонентка - Светлана Тихановская.

Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В частности в Минске въехал в толпу автозак и стреляли по демонстрантам. Точное число пострадавших до сих пор остается неизвестным. В столице Беларуси со вчерашнего дня перебои со связью.

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Наталия Софиенко

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