Против задержанных в Минске украинцев открыли уголовное дело – правозащитница
Украинских правозащитников подозревают по статье о "массовых беспорядках" в Беларуси, говорит их коллега
Против задержанных в Минске украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева из организации Волонтер SOS открыли уголовное дело по статье о "массовых беспорядках". Об этом рассказала Радио Свобода беларусская правозащитница Татьяна Равяка, у которой остановились украинцы.
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По ее словам, на квартире уже прошли обыски: были изъяты компьютер Реуцкого, паспорт Васильева и другие вещи.
Оба мужчины находятся в статусе подозреваемых по событиям 10-12 августа, хотя прибыли в Беларусь лишь вчера.
"Они мои друзья, мы вместе учились на курсах по правам человека. Они только сегодня приехали в Беларусь, выпили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не принимали участия ни в каких беспорядках", - заявила Равяка.
Журналист LIGA.net написал запрос в министерство иностранных дел, чтобы больше узнать о судьбе задержанных украинцев.
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- Вчера в Минске задержали украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Организация Восток SOS и ряд других правозащитных общественных объединений требуют их немедленно освободить.
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