Против задержанных в Минске украинцев открыли уголовное дело – правозащитница

Украинских правозащитников подозревают по статье о "массовых беспорядках" в Беларуси, говорит их коллега

Против задержанных в Минске украинских правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева из организации Волонтер SOS открыли уголовное дело по статье о "массовых беспорядках". Об этом рассказала Радио Свобода беларусская правозащитница Татьяна Равяка, у которой остановились украинцы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По ее словам, на квартире уже прошли обыски: были изъяты компьютер Реуцкого, паспорт Васильева и другие вещи.

Оба мужчины находятся в статусе подозреваемых по событиям 10-12 августа, хотя прибыли в Беларусь лишь вчера.

"Они мои друзья, мы вместе учились на курсах по правам человека. Они только сегодня приехали в Беларусь, выпили кофе, пошли гулять и были задержаны. Они не могли и не принимали участия ни в каких беспорядках", - заявила Равяка.

Журналист LIGA.net написал запрос в министерство иностранных дел, чтобы больше узнать о судьбе задержанных украинцев.

Читайте также: Выборы президента Беларуси: все главные новости - LIVE

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.