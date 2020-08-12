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В Минске задержали украинских волонтеров Восток-SOS: видео

12.08.2020, 19:10
В Минске задержали украинских волонтеров Восток-SOS: видео - Фото
Задержание Евгения Васильева в Минске (Скриншот видео Громадське)

Задержали украинских волонтеров Восток-SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева

В Минске возле площади Победы сотрудники ГАИ задержали украинских волонтеров Восток-SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщил зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, передает Радыё свабода и Twitter Громадське.

Связь с задержанными украинцами пропала.

На видео - задержание Васильева.

Наталия Медведева
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