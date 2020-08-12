В Минске задержали украинских волонтеров Восток-SOS: видео
12.08.2020, 19:10
Задержание Евгения Васильева в Минске (Скриншот видео Громадське)
Задержали украинских волонтеров Восток-SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева
В Минске возле площади Победы сотрудники ГАИ задержали украинских волонтеров Восток-SOS Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Об этом сообщил зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, передает Радыё свабода и Twitter Громадське.
Связь с задержанными украинцами пропала.
На видео - задержание Васильева.
⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn— hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020
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