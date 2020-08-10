От осуждения до поздравлений: украинские партии реагируют на события в Беларуси

В Слуге народа, Голосе и Евросолидарности выступили за право белорусов избирать власть, Медведчук поздравил Лукашенко

Украинские партии оценили ситуацию с выборами в Беларуси: позиции разошлись от осуждения действий властей до поздравления в адрес президента Александра Лукашенко.

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О праве граждан Беларуси самостоятельно выбирать власть заявила глава партии Голос Кира Рудик. В партии настаивают, что белорусам не дали такой возможности, а также упоминают вмешательство Кремля. Разгон акций протеста после выборов Рудик назвала нападением силовиков на мирных протестующих. Голос призвал власть страны прекратить нападения на людей и обеспечить проведение честных, прозрачных и демократических выборов.

В Европейской солидарности также заявили о праве народа Беларуси на демократическое волеизъявление. В оценке прошедших выборов партия будет опираться на выводы ОБСЕ и Совета Европы. В Евросолидарости призвали воздержаться от насилия и уважать права и свободы граждан, обеспечить мирный диалог по выходу из кризиса. В то же время, партия призывает не допустить ситуации, когда "для Минска единственно возможным путем осталось бы оказаться в объятиях Москвы".

В Слуге народа присоединились к позиции президента Владимира Зеленского - тот призвал белорусов к толерантности и диалогу. В то же время, часть нардепов из фракции СН распространили заявление в поддержку свободы белорусского народа избирать власти демократическим путем. Протесты после выборов нардепы связали с многочисленными сообщениями о нарушениях и "непрозрачными событиями", которые происходили во время избирательной кампании.

На сайте ОПЗЖ появилось поздравление в адрес Лукашенко от одного из лидеров партии Виктора Медведчука. Кум Путина назвал Лукашенко неоспоримым лидером Беларуси, заявил, что это лидерство основано на "феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан" и назвал вклад Лукашенко в урегулирование войны на Донбассе неоценимым.

Кроме того, украинское межфракционное объединение За демократическую Беларусь сделало заявление о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих, его текст опубликовал нардеп из Евросолидарности Алексей Гончаренко.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин

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