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Пятый день. В Минске с утра начались акции протеста - фото, видео

13.08.2020, 10:18
Пятый день. В Минске с утра начались акции протеста - фото, видео - Фото
Цепь солидарности в Минске (Фото: Радио Свобода)

Протестующие в Минске повторяют вчерашнюю тактику - выстраиваются в цепи, автомобилисты блокируют движение

В Минске с утра люди выходят на акции протеста. Фото и видео публикуют Telegram-каналы.

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Протестовать вышли медики Первой городской больницы Минска (фото и видео - Nexta):

Около метро Академия наук:

Колонна демонстрантов на проспекте Дзержинского:

На проспекте Дзержинского автомобилисты блокируют движение:

Станция метро Спортивная (видео - Мая краіна Беларусь):

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Денис Юдин
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