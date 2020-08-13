Пятый день. В Минске с утра начались акции протеста - фото, видео
13.08.2020, 10:18
Цепь солидарности в Минске (Фото: Радио Свобода)
Протестующие в Минске повторяют вчерашнюю тактику - выстраиваются в цепи, автомобилисты блокируют движение
В Минске с утра люди выходят на акции протеста. Фото и видео публикуют Telegram-каналы.
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Протестовать вышли медики Первой городской больницы Минска (фото и видео - Nexta):
Около метро Академия наук:
Колонна демонстрантов на проспекте Дзержинского:
На проспекте Дзержинского автомобилисты блокируют движение:
Станция метро Спортивная (видео - Мая краіна Беларусь):
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но конкурент Лукашенко по выборам Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. Позднее она выехала в Литву и записала два видеообращения: первое и второе. Литва выдала Тихановской визу на год и предоставила жилье.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами".
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