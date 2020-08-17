Фракции Европарламента: Лукашенко - не президент, а персона нон-грата в Европе
В совместном заявлении крупнейшие фракции Европарламента призвали Беларусь провести новые выборы и отказались считать Лукашенко президентом
Большинство фракций Европейского парламента не признают Александра Лукашенко переизбранным президентом и рассматривают его персоной нон-грата в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров фракций, опубликованном на сайте Прогрессивного альянса социалистов и демократов.
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"Президентские выборы 9 августа (в Беларуси - ред.) не были ни свободными, ни честными, и заслуживающие доверия сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и рассматриваем его как персону нон-грата в Европейском союзе", - говорится в заявлении.
Депутаты Европарламента осудили аресты, насилие и пытки, примененные к мирным протестующим. Они присоединились к требованиям беларусов провести новые свободные выборы под контролем независимых наблюдателей.
Также в Европарламенте призвали Россию воздержаться от какого-либо, скрытого или открытого, вмешательства в дела Беларуси после выборов, и призвали глав МИД ЕС противодействовать любым подобным действиям РФ.
Заявление подписали лидеры фракций Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D), Европейской народной партии (EPP), Обновить Европу (RE), Зеленых - Европейского свободного альянса (Greens/EFA), Европейских консерваторов и реформистов (ECR).
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Сегодня в Беларуси продолжаются забастовки на крупнейших заводах.
- Великобритания заявила, что не признает результаты выборов в Беларуси.
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