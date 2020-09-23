Непризнанный Лукашенко принял присягу президента Беларуси

Ранее официальные лица Беларуси отрицали факт тайной инаугурации Лукашенко, но только что она состоялась

Непризнанный большинством демократических стран президент Беларуси Александр Лукашенко принял присягу. Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце независимости в Минске. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

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На церемонию Лукашенко пришли "высшие должностные лица, депутаты, руководители государственных организаций".

"Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента Республики Беларусь", - отмечает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что вступает в должность с чувством гордости за беларусов. По словам самопровозглашенного президента, сегодняшняя инаугурация является днем его "убедительной и судьбоносной победы с народом".

"Мы не просто выбирали президента страны - мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать", - заявил Лукашенко.

Ранее СМИ Беларуси сообщали, что инаугурация Лукашенко тайно пройдет сегодня . Однако официальные лица государства отрицали это.

Станислав Стороженко

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