Протесты в Беларуси. Инаугурацию Лукашенко могут провести тайно – NEXTA

Александр Лукашенко обязан провести инаугурацию до 9 октября

Инагурация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может пройти тайно. Об этом сообщает NEXTA.

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Лукашенко обязан провести инаугурацию не позднее двух месяцев с даты выборов, до 9 октября.

"Мы получили сообщения о предполагаемых датах: 23 сентября в 12:00 или 27/28 сентября (воскресенье/понедельник)", - отмечается в сообщении.

По данным издания, наиболее вероятно, что инагурация может пройти в воскресенье, 27 сентября, поскольку на сайте президент-отеля закрыли бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября.

В Минск приглашены российские чиновники. На 28 и 29 сентября запланировано проведение VII форума регионов Беларуси и России.

Издание напоминает, что в эти дни в стране пройдут акции протеста.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

21 сентября г лава МИД Германии Хайко Маас назвал Лукашенко "главным ответственным" лицом за ситуацию в стране

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Арина Толина

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