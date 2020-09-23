Протесты в Беларуси. Инаугурацию Лукашенко могут провести тайно – NEXTA
Александр Лукашенко обязан провести инаугурацию до 9 октября
Инагурация самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может пройти тайно. Об этом сообщает NEXTA.
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Лукашенко обязан провести инаугурацию не позднее двух месяцев с даты выборов, до 9 октября.
"Мы получили сообщения о предполагаемых датах: 23 сентября в 12:00 или 27/28 сентября (воскресенье/понедельник)", - отмечается в сообщении.
По данным издания, наиболее вероятно, что инагурация может пройти в воскресенье, 27 сентября, поскольку на сайте президент-отеля закрыли бронирование номеров на 27, 28 и 29 сентября.
В Минск приглашены российские чиновники. На 28 и 29 сентября запланировано проведение VII форума регионов Беларуси и России.
Издание напоминает, что в эти дни в стране пройдут акции протеста.
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