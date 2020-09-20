"Я беременна!" В Гродно беларуский ОМОН затащил в автозак девушку в положении: видео
По словам девушки, силовики задержали ее, но спустя некоторое время отпустили домой
Сегодня в беларуском городе Гродно на фоне задержания протестующих силовики забрали в автозак беременную девушку Веронику, не обращая внимания на ее крики, передает TUT.by.
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Изначально Вероника вышла на улицу с мужем, а когда появились силовики, выбежала на проезжую часть. Муж успели уйти и его не задержали, а ее посадили в автозак. Спустя какое-то время машина остановилась и один из правоохранителей сказал, что Вероника может уходить.
По словам самой девушки, на улицу она вышла, чтобы "мирно отстоять свой голос" и сейчас очень переживает, чтобы эта ситуация никак не отразилась на ее семье.
"Непонятно, какие могут быть последствия. Хотя я ничего противозаконного и плохого не делала — просто мирно и безопасно шла по тротуару с другими людьми. Я таким образом отстаивала свой голос, отданный на выборах. Я не кричала, ни на кого не замахивалась", — рассказала Вероника.
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