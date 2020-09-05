В Минске протестуют студенты: их брутально задерживают неизвестные в масках – видео

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За протестующими против Лукашенко студентами ездят автобусы без номеров. В них - неизвестные люди в масках и без опознавательных знаков

Сегодня в Минске проходят акции студентов, несогласных с режимом президента Беларуси Александра Лукашенко. Демонстрантов брутально задерживают неизвестные люди в масках, пишет TUT.BY.

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По данным издания, неизвестные люди в балаклавах, которые перемещаются на микроавтобусе без номеров, начали задерживать студентов Беларуского госуниверситета (БГУ) на улице Володарского.

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Когда колонна переместилась на Карла Маркса задержания продолжились. На кадрах видно, что некоторые люди в масках одеты в форму цвета хаки без опознавательных знаков.

У автора видео с неизвестными в масках состоялся такой диалог:

–  Не трогайте детей!

– Мы никого не трогаем!

Также на акцию собрались студенты Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Они выстроились в цепь и идут к Комаровскому рынку. За ними едет автобус без номеров.

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Теги: протесты, беларусь, александр лукашенко, студенты, задержания, минск, бгу, мглу
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