Кулеба: Россия осуществляет эффективный контроль над событиями в Беларуси
Глава МИД Кулеба ожидает, что недружественных заявлений от Беларуси будет все больше
Россия осуществляет эффективный контроль над событиями в Беларуси, однако Минск при этом безосновательно обвиняет во вмешательстве во внутренние дела Украину. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Особенно неприятно, что в то время, как РФ, скажем так, осуществляет достаточно эффективный контроль над событиями в Беларуси, беларуская сторона обвиняет Украину в том, чего она не делает. Наоборот это делает сейчас в Беларуси Россия", - сказал он.
По его словам подобные заявления не соответствует действительности и вредят отношениям между странами. При этом он считает, что таких заявлений будет все больше. "Они генерируют ложь и, чтобы убедить себя в том, что это правда, постоянно ее повторяют", - сказал дипломат.
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Он заверил, что Украина будет отвечать симметрично: на слова – словами, на действия – "жесткими" действиями. При этом Украина будет подходить к ситуации в Беларуси, исходя из трех позиций: небезопасности, защиты граждан на территории Беларуси и защиты украинских экономических интересов.
"Не надо метаться, дергаться на каждое слово, потому что ведется очень сложная игра. Мы должны в этой игре минимизировать негативные последствия для Украины", - подытожил он.
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- Лукашенко не единожды говорил, что в акциях против него якобы участвуют иностранцы, в том числе и украинцы.
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