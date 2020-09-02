Лавров насчитал 200 "бандеровцев" в Беларуси. Нацкорпус: Это бред грустной лошади
Глава МИД России утверждает, что "экстремисты" из Украины пытаются радикализовать протесты в Беларуси
На территории Беларуси якобы находятся более 200 "натренированных экстремистов" из Украины, которые хотят радикализовать протесты против режима президента Александра Лукашенко. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Лавров утверждает, что в Беларуси якобы находятся представители Национального корпуса, Трезубца Степана Бандеры, Правого сектора, С14 — всего более 200 "экстремистов", натренированных в лагерях в Украине.
"Все эти структуры занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах. Финансируют соответствующие мероприятия. Научкивают тех, кого они видят перспективными экстремистскими лидерами", – сказал он.
Лавров также заявил, что этому есть "подтвержденные данные". Кем, где и когда это было подтверждено, он не уточнил.
Пресс-секретарь партии Национальный корпус Роман Чернышев слова Лаврова отрицает.
"Бред грустной лошади", — сказал он журналисту LIGA.net.
LIGA.net также направила запросы в Службу безопасности Украины, украинскому МИД и всем упомянутым организациям с просьбой о комментарии.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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