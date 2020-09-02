Лавров насчитал 200 "бандеровцев" в Беларуси. Нацкорпус: Это бред грустной лошади

Глава МИД России утверждает, что "экстремисты" из Украины пытаются радикализовать протесты в Беларуси

На территории Беларуси якобы находятся более 200 "натренированных экстремистов" из Украины, которые хотят радикализовать протесты против режима президента Александра Лукашенко. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Лавров утверждает, что в Беларуси якобы находятся представители Национального корпуса, Трезубца Степана Бандеры, Правого сектора, С14 — всего более 200 "экстремистов", натренированных в лагерях в Украине.

"Все эти структуры занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах. Финансируют соответствующие мероприятия. Научкивают тех, кого они видят перспективными экстремистскими лидерами", – сказал он.

Лавров также заявил, что этому есть "подтвержденные данные". Кем, где и когда это было подтверждено, он не уточнил.

Пресс-секретарь партии Национальный корпус Роман Чернышев слова Лаврова отрицает.

"Бред грустной лошади", — сказал он журналисту LIGA.net.

LIGA.net также направила запросы в Службу безопасности Украины, украинскому МИД и всем упомянутым организациям с просьбой о комментарии.

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Марк Сировой

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