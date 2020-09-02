"Болезненная фантазия". Кулеба ответил Лаврову на "украинских экстремистов" в Беларуси

Глава МИД заявил, что Украина не пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси, в то время как Россия направляет туда своих "специалистов"

. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал в Facebook на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об этих "экстремистах". Информация о 200 "украинских экстремистах" в Беларуси - болезненная фантазия России

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"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", – написал он.

Дипломат также заверил, что Украина не вела, не ведет и не намерена вести никакой подрывной деятельности в Беларуси. "Россия напротив заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше", - отметил он.

"Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк. Воистину, как говорит пословица: "вор кричит - держите вора"", - подытожил Кулеба.

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Марк Сировой

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