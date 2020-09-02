"Болезненная фантазия". Кулеба ответил Лаврову на "украинских экстремистов" в Беларуси
Глава МИД заявил, что Украина не пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси, в то время как Россия направляет туда своих "специалистов"
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"200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларусь для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову", – написал он.
Дипломат также заверил, что Украина не вела, не ведет и не намерена вести никакой подрывной деятельности в Беларуси. "Россия напротив заявляет, что уже направила некоторых своих "специалистов" в Беларусь и готова направить их еще больше", - отметил он.
"Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк. Воистину, как говорит пословица: "вор кричит - держите вора"", - подытожил Кулеба.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Сегодня Лавров заявил, что якобы 200 украинских "экстремистов" из Нацкорпуса, С14, Правого Сектора и Трезубца Степана Бандеры пытаются радикализовать протесты в Беларуси. В Нацкорпусе назвали это заявление "бредом грустной лошади".
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