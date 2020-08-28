"Спецоперация" по ЧВК. Кулеба ответил на обвинения Путина в адрес украинских спецслужб
Глава МИД Кулеба заверяет: Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси и не намерена этого делать в будущем
Президент России Владимир Путин своими заявлениями о якобы участии украинских спецслужб в спецоперации по вывозу наемников ЧВК Вагнера в Беларусь, пытается показать, что не он один пытается вмешаться во внутренние дела РБ. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Поскольку параллельно РФ активно комментирует, что она направляет в Беларусь своих специалистов, готова направлять каких-то правоохранителей, то безусловно президенту России надо как-то сбалансировать свою непристойное поведение и показать, что не он один пытается вмешаться во внутренние дела Беларуси", — сказал он.
Кулеба заверил, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела РБ.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- СМИ написали, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал. Президент Зеленский назвал эту информацию СМИ "бредом". Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ.
- Вчера Путин заявил, что наемников якобы "затащили в Беларусь" украинские спецслужбы совместно с американскими.
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