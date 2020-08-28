"Спецоперация" по ЧВК. Кулеба ответил на обвинения Путина в адрес украинских спецслужб

Глава МИД Кулеба заверяет: Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси и не намерена этого делать в будущем

Президент России Владимир Путин своими заявлениями о якобы участии украинских спецслужб в спецоперации по вывозу наемников ЧВК Вагнера в Беларусь, пытается показать, что не он один пытается вмешаться во внутренние дела РБ. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Поскольку параллельно РФ активно комментирует, что она направляет в Беларусь своих специалистов, готова направлять каких-то правоохранителей, то безусловно президенту России надо как-то сбалансировать свою непристойное поведение и показать, что не он один пытается вмешаться во внутренние дела Беларуси", — сказал он.

Кулеба заверил, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела РБ.

Читайте также: "Кто вообще доверяет Ермаку?". Интервью "куратора вагнеровской операции" - за минуту

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.