Бутусов: ЧВК в Беларуси - операция Украины, которая провалилась из-за крота в ОП

По данным журналиста, украинские спецслужбы предложили работу боевикам и планировали их задержать, но операцию предложил перенести глава ОП Ермак

Ситуация с задержанием в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы была спецоперацией украинских спецслужб по задержанию воевавших на Донбассе боевиков, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса президента. Об этом, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По его данным, украинская контрразведка готовила операцию год. Спецслужба предложила наемникам "работу" от имени российской ЧВК МАР по охране нефтяных вышек в Венесуэле.

Во время собеседования боевики, "подтверждая квалификацию", признавались на видео в войне на Донбассе на стороне боевиков, отмечает журналист. Двое террористов говорили о своей причастности к уничтожению Boeing MH17, один – к уничтожению Ил-76 и еще один – к уничтожению АН-26 у Луганска. Всего было завербовано 33 человека: 28 из них были террористами, пятеро - "случайные люди", при этом девятеро имели украинское гражданство.

Планировалось, что наемников должны были перевезти из Москвы в аэропорт Минска 24 июля. Оттуда они должны были сразу же вылететь в Стамбул, при этом планировалось, что самолет экстренно приземлится Украине, где их и задержали бы. Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко уточняет, что для внеплановой посадки самолета один из сотрудников контрразведки должен был сымитировать эпилептический припадок.

24 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба и первый замглавы СБУ Руслан Баранецкий докладывали о спецоперации президенту Владимиру Зеленскому. По данным журналиста, на совещании также присутствовали: глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО – глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

Ермак заявил, что операцию необходимо перенести, пишет Бутусов. Он якобы сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ, и сказал, что задержание террористов помешает началу перемирия на Донбассе 27 июля. Агент НАБУ Шевченко также пишет, что одним из аргументов Ермака была подготовка обмена удерживаемыми лицами.

Руководители спецслужб ответили, что террористы уже в пути и приостановка операции может привести к ее провалу. Но Зеленский поддержал Ермака и дал приказ захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, "чтобы было удобней объясняться с Москвой", пишет журналист.

Однако 29 июля, за день до перенесенного вылета террористов, их задержали беларусские спецслужбы. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они якобы готовились к участию в массовых беспорядках после выборов.

3 августа на совещании в ОП Бурба сказал, что причиной провала операции могло стать предательство. Он потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Уже 5 августа Бурба был уволен с должности указом президента.

Зеленский и параллельно Путин проводили переговоры с Лукашенко о выдаче боевиков – 14 августа лидер РБ передал задержанных России.

О проваленной спецоперации помимо Бутусова писал агент НАБУ Шевченко, а журналистка Янина Соколова анонсировала публикацию аудиозаписей об операции.

LIGA.net попросила прокомментировать информацию о проваленной спецоперации в СБУ. Там сказали, что на первый взгляд, это похоже на "российский фейк", который разгоняли на прошлой неделе, но попросили направить официальный запрос для более точного ответа. В ОП и Офисе генпрокурора (по данным Шевченко, делом занимался прокурор Гюндуз Мамедов) на звонки не ответили.

LIGA.net отправила запросы во все перечисленные ведомства. На момент публикации ответа нет.

29 июля под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются .

12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу наемников, так как некоторые из них воевали на Донбассе на стороне боевиков.

14 августа стало известно, что задержанных передали России.

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Марк Сировой

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