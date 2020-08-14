Решение Лукашенко по ЧВК негативно отразится на отношениях с Беларусью – СНБО

По словам Данилова, власть Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений

Возвращение беларусскими властями боевиков ЧВК Вагнера в Россию - не дружественный шаг, который негативно скажется на отношениях Украины и Беларуси. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает в Facebook пресс-служба СНБО.

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"К сожалению, власть Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является не дружественным шагом по отношению к Украине", – сказал Данилов.

Он отметил, что это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия боевиков Вагнера в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований России. 28-ми из 32-ух задержанных в Беларуси вагнеровцев украинские правоохранители обоснованно сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК).

В СНБО подчеркнули, что закон и уважение к правовым процедурам требовали от беларусской стороны другого решения по вагнеровцам.

"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", - отметил Данилов.

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Наталия Медведева

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