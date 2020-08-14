Решение Лукашенко по ЧВК негативно отразится на отношениях с Беларусью – СНБО
По словам Данилова, власть Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений
Возвращение беларусскими властями боевиков ЧВК Вагнера в Россию - не дружественный шаг, который негативно скажется на отношениях Украины и Беларуси. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает в Facebook пресс-служба СНБО.
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"К сожалению, власть Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является не дружественным шагом по отношению к Украине", – сказал Данилов.
Он отметил, что это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия боевиков Вагнера в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований России. 28-ми из 32-ух задержанных в Беларуси вагнеровцев украинские правоохранители обоснованно сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК).
В СНБО подчеркнули, что закон и уважение к правовым процедурам требовали от беларусской стороны другого решения по вагнеровцам.
"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", - отметил Данилов.
- 29 июля под Минском задержали 32 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.
- 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пригласить генпрокуроров Украины и РФ в Минск по поводу задержанных вагнеровцев, а 9 августа объявил, что прокуроры не приехали, потому что "им наплевать на этих парней".
- 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу боевиков ЧВК Вагнера.
- 13 августа в СМИ появилась информация, что визит генпрокурора Ирины Венедиктовой в Минск по вагнеровцам сорвала беларусская сторона.
- У Венедиктовой сообщили, что официально ее не приглашали в Минск для обсуждения вопроса о выдаче боевиков ЧВК Вагнера.
- Сегодня стало известно, что 32 задержанных боевика уже находятся в России.
- Замглавы МИД Евгений Енин написал пост Facebook, в котором напомнил Беларуси о принципе взаимности по вопросам экстрадиции, и отметил, что РБ занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины. Позже он удалил эту запись.
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