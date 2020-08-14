Лукашенко отдал вагнеровцев России. Украина пообещала Беларуси "принцип взаимности"
По словам Евгения Енина, Украина была готова к тому, что Лукашенко отдаст боевиков ЧВК Вагнера Путину
Украинская сторона с самого начала допускала, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет использовать задержанных в РБ боевиков ЧВК Вагнера в качестве "разменной карты" в своих отношениях с Россией. Об этом в эфире Украина 24 сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
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Если информация о выдаче вагнеровцев России соответствует действительности, то "предмет для дальнейшего диалога с Минском исчезает сам по себе", отметил он.
О перспективах переговоров об экстрадиции с Россией Енин сказал, что РФ, как и Украина, не выдает своих граждан, если верить тому, что у 32 задержанных - российские паспорта.
"Мы с самого начала не исключали возможности, что лидер Беларуси будет разыгрывать этот вопрос, использовать в качестве разменной карты с Российской Федерацией, и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу российской стороны", - сказал замглавы МИД.
Енин считает, что украинские соответствующие органы сделали все необходимое для выдачи вагнеровцев.
ОБНОВЛЕНО В 21:32. "Решение белорусской стороны вернуть в РФ представителей т.н. ЧВК Вагнер принято во внимание", - написал Енин в Facebook.
Украина, по его словам, приложила должные усилия для привлечения к уголовной ответственности правонарушителей. "Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем есть еще Интерпол)", - написал замглавы МИД.
Также Енин напомнил Беларуси о принципе взаимности по вопросам экстрадиции, отметив, что Беларусь занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины.
- 29 июля под Минском задержали 32 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.
- 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пригласить генпрокуроров Украины и РФ в Минск по поводу задержанных вагнеровцев, а 9 августа объявил, что прокуроры не приехали, потому что "им наплевать на этих парней".
- 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу боевиков ЧВК Вагнера.
- 13 августа в СМИ появилась информация, что визит Венедиктовой в Минск по вагнеровцам сорвала беларусская сторона.
- У генпрокурора Ирины Венедиктовой сообщили, что официально ее не приглашали в Минск для обсуждения вопроса о выдаче боевиков ЧВК Вагнера.
- Сегодня стало известно, что 32 задержанных боевика уже находятся в России.
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