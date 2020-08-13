Визит Венедиктовой в Минск по вагнеровцам сорвала беларусская сторона - СМИ

В прокуратуре Беларуси не смогли организовать взаимное сотрудничество с украинской стороной, из-за чего приезд Венедиктовой в Минск не состоялся

Неприезд украинского генерального прокурора Ирины Венедиктовой в Минск 9 августа по вопросу задержанных вагнеровцев был обусловлен срывом визита со стороны Беларуси. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники среди украинских дипломатов.

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По словам Бутусова, Офис генерального прокурора несколько раз обращался к коллегам из Беларуси, чтобы организовать приезд Венедитктовой в Минск, но обратной связи не поступало. А на проведение совместных мероприятий без взаимодействия с беларусской прокуратурой у украинской стороны не было полномочий.

На сегодняшний день Беларусь уклоняется от выдачи Украине задержанных под Минском вагнеровцев - 9 украинцев, которые были в составе ЧВК Вагнера. При этом, ходатайства об экстрадиции указанных наемников беларусская сторона не принимает, мотивируя это занятостью в связи с внутренними событиями.

По версии украинских дипломатов, Россия может оказывать давление на Беларусь, чтобы помешать выдаче наемников Украине.

LIGA.net направила в Офис генерального прокурора запрос с целью получения комментариев по этому вопросу. На момент публикации новости официального ответа получено не было.

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Дарья Мостовая

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