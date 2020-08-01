Задержанные в Минске боевики ЧВК Вагнера путаются в показаниях - следствие

Белорусское следствие заявило, что Стамбул не был конечной точкой задержанных под Минском боевиков

Задержанные под Минском боевики российской частной военной компании Вагнера дают противоречивые показания. Об этом на телеканале ОНТ заявил руководитель белорусской следственной группы Александр Агафонов.

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По его словам, из 33 допрошенных 11 человек сказали, что планировали лететь из Беларуси в Венесуэлу, 15 - в Турцию, двое - на Кубу, один - в Сирию. Один человек, по словам Агафонова, вообще не знал, куда летит. Трое от показаний отказались.

"Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов", - сказал следователь.

Он подтвердил, что россияне имели на руках билеты в Стамбул на 25 июля. Однако, по словам Агафонова, лететь туда они не намеревались, а при помощи билетов пытались организовать себе алиби.

БЕЛТА сообщает, что президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад глав КГБ и Следственного комитета по ситуации с задержанными.

"Многие факты (вы мне письменно доложили) интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели", - сказал Лукашенко.

По его словам, 33 задержанных — это первая группа из 180-200 человек. "И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что на приезд военнослужащих других стран в Беларусь может дать разрешение только президент. "Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", - сказал Лукашенко.

29 июля 2020-го в Беларуси задержали 33 боевиков ЧВК Вагнера. В Минске заявили, что диверсанты приехали, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Власти РБ связали задержанных и местных оппозиционеров. Ищут еще 200 боевиков.

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Вадим Ребрина

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