Лукашенко о выдаче вагнеровцев Украине: Никого не выдадим, пока не докажут вину

По словам президента Беларуси, вопрос об экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера решается на основе международного соглашения

Вопрос об экстрадиции в Украину задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера будет решаться на основе имеющегося международного соглашения между украинской, белорусской и российской правоохранительными системами. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.

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"Такого вопроса у меня никогда не стояло, и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России – правоохранительные системы – в контакте, они и работают. Я только что и Зеленскому об этом сказал и пообещал ему, что поинтересуюсь. Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину, а страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей – что этот убил этого, что стреляли, и так далее", – сказал Лукашенко.

На вопрос о том, как Лукашенко относится к тому, что другое государство таким образом вмешивается во внутренние дела Беларуси, он ответил: "Это не просто обидно – это недопустимо и отвратительно, особенно если это происходит со стороны своих родных друзей".

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Наталия Медведева

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