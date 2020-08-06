Лукашенко о выдаче вагнеровцев Украине: Никого не выдадим, пока не докажут вину
По словам президента Беларуси, вопрос об экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера решается на основе международного соглашения
Вопрос об экстрадиции в Украину задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера будет решаться на основе имеющегося международного соглашения между украинской, белорусской и российской правоохранительными системами. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону.
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"Такого вопроса у меня никогда не стояло, и стоять, я думаю, не будет. У нас есть международное соглашение с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России – правоохранительные системы – в контакте, они и работают. Я только что и Зеленскому об этом сказал и пообещал ему, что поинтересуюсь. Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину, а страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей – что этот убил этого, что стреляли, и так далее", – сказал Лукашенко.
На вопрос о том, как Лукашенко относится к тому, что другое государство таким образом вмешивается во внутренние дела Беларуси, он ответил: "Это не просто обидно – это недопустимо и отвратительно, особенно если это происходит со стороны своих родных друзей".
- 29 июля под Минском задержали более 30 наемников российской ЧВК Вагнера, которых связали с местными оппозиционерами и подозревают в подготовке массовых беспорядков. В РФ отрицают, что задержанные россияне были диверсантами. Беларусь же разыскивает на территории страны еще около 200 членов ЧВК.
- 30 июля в СБУ заявили, что обратятся с запросом об экстрадиции наемников, которые могли воевать на Донбассе на стороне боевиков. Эту информацию подтвердили в Офисе президента. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Беларусь передала Украине список всех боевиков, и с ним сейчас работают правоохранительные органы.
- Вчера президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить Ирину Венедиктову и генпрокурора России Игоря Краснова для разбирательства с задержанными в республике боевиками ЧВК Вагнера.
- Сегодня Венедиктова сказала, что Офис генпрокурора намерен запрашивать выдачу 28 человек, среди которых девять украинцев.
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