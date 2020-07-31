"Опоздали на самолет". В РФ пояснили, что делали наемники ЧВК Вагнера в Беларуси

Задержанные в Беларуси наемники ЧВК Вагнера могли работать в охранном предприятии и должны были выполнять контракт в другой стране, говорит посол РФ

Задержанные в Беларуси россияне, которых местные правоохранители назвали диверсантами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, якобы задержались на территории страны, потому что опоздали на самолет. Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает пресс-служба беларусского Министерства иностранных дела.

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По его словам, россияне прибыли в Беларусь, так как подписали трудовой договор с одной из местных коммерческих фирм и 25 июля должны были улететь из Минска в Стамбул. Однако они опоздали на рейс и вынуждены были остаться в санатории под Минском, хотя и не планировали "находиться в Республике сколь бы то ни было продолжительное время".

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"По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси", - сказал посол.

Он также считает, что трактовка происшествия как попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси "не имеет под собой никаких оснований".

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Марк Сировой

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