У Путина не знают ни о ЧВК Вагнера, ни причин задержания россиян в Беларуси
В Кремле говорят, что не знают об участии задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера в войне на Донбассе и в Сирии
В Кремле не знают, что такое частная военная компания (ЧВК) Вагнера, и не располагают информацией о том, что задержанные вчера россияне могли воевать на Донбассе и в Сирии. Об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Медуза.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"А кто вам сказал, что они (задержанные, - ред.) там (на Донбассе, - ред.) принимали участие? Мы не располагаем такой информацией, я просто не могу вам ответить на этот вопрос", - сказал он.
Пескову также неизвестно ни о причинах задержания россиян, ни об участии задержанных в боевых действиях в Сирии. Не знает он и существовании ЧВК, потому что в российском законодательстве "такого понятия де-юре нет".
Читайте также: Задержание наемников ЧВК Вагнера. Украина и Беларусь усилят пограничный контроль
При этом, по его словам, РФ учтет заявление боевика Захара Прилепина, что задержанные воевали с ним на Донбассе.
Отвечая на вопрос, какой будет позиция Кремля на требование Украины экстрадировать и придать суду некоторых задержанных с украинским паспортом, он сказал, что Россия "не признает их украинского гражданства" и считает своими гражданами.
Песков добавил, что РФ ждет от Беларуси информации от том, "что же совершили россияне в Минске, что стало причиной для их задержания", и почему разыскивают еще 200 россиян.
- Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что в страну приехали около 200 диверсантов, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".
- МИД РБ вызвал для разговора российского и украинского посла. С последним хотели побеседовать потому, что среди задержанных есть "те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе".
- Сегодня в Совбезе РБ заявили, что в Беларуси ищут еще 200 боевиков ЧВК Вагнера, а задержанные готовили теракт. Позже сегодня в Следственном комитете Беларуси связали задержанных и местных оппозиционеров – открыто дело о подготовке беспорядков.
- Сегодня в СБУ заявили, что обратятся с запросом об экстрадиции задержанных в Беларуси наемников.
Читайте также: "Мы давно предупреждали". Реакция МИД на появление наемников Вагнера в Беларуси
Комментарии