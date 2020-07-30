У Путина не знают ни о ЧВК Вагнера, ни причин задержания россиян в Беларуси

В Кремле говорят, что не знают об участии задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера в войне на Донбассе и в Сирии

В Кремле не знают, что такое частная военная компания (ЧВК) Вагнера, и не располагают информацией о том, что задержанные вчера россияне могли воевать на Донбассе и в Сирии. Об этом во время пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Медуза.

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"А кто вам сказал, что они (задержанные, - ред.) там (на Донбассе, - ред.) принимали участие? Мы не располагаем такой информацией, я просто не могу вам ответить на этот вопрос", - сказал он.

Пескову также неизвестно ни о причинах задержания россиян, ни об участии задержанных в боевых действиях в Сирии. Не знает он и существовании ЧВК, потому что в российском законодательстве "такого понятия де-юре нет".

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При этом, по его словам, РФ учтет заявление боевика Захара Прилепина, что задержанные воевали с ним на Донбассе.

Отвечая на вопрос, какой будет позиция Кремля на требование Украины экстрадировать и придать суду некоторых задержанных с украинским паспортом, он сказал, что Россия "не признает их украинского гражданства" и считает своими гражданами.

Песков добавил, что РФ ждет от Беларуси информации от том, "что же совершили россияне в Минске, что стало причиной для их задержания", и почему разыскивают еще 200 россиян.

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Марк Сировой

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