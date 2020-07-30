"Мы давно предупреждали". Реакция МИД на появление наемников Вагнера в Беларуси
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "внимательно следят" за ситуацией с задержанием боевиков РФ в Беларуси, но от конкретики воздержались
Наемников частной военной компании "Вагнера", которых вчера ночью задержал белорусский спецназ, Кремль собирался использовать для дестабилизации ситуации перед выборами президента в Беларуси. Об этом заявила спикер украинского министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.
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Она подчеркнула, что Украина давно предупреждала, что воевавших на Донбассе наемников Кремль используют и в других точках мира.
"Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт. <...> В связи с этим подчеркиваем, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость", - добавила Зеленко.
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По ее словам, вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действий с некоторыми из наемников ЧВК "будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами".
- Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 32 боевика ЧВК Дмитрий "Вагнера" Уткина - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что в страну приехали около 200 диверсантов, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".
- МИД РБ вызвал для разговора российского и украинского посла. С последним хотят побеседовать потому, что среди задержанных есть "те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе".
- ЦИК РБ собрал всех кандидатов в президенты: их предупредили об угрозе РФ. Страна усилила контроль за границей с Россией и другими странами.
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