"Мы давно предупреждали". Реакция МИД на появление наемников Вагнера в Беларуси

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "внимательно следят" за ситуацией с задержанием боевиков РФ в Беларуси, но от конкретики воздержались

Наемников частной военной компании "Вагнера", которых вчера ночью задержал белорусский спецназ, Кремль собирался использовать для дестабилизации ситуации перед выборами президента в Беларуси. Об этом заявила спикер украинского министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

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Она подчеркнула, что Украина давно предупреждала, что воевавших на Донбассе наемников Кремль используют и в других точках мира.

"Выявление этих боевиков в Беларуси подтверждает этот факт. <...> В связи с этим подчеркиваем, что Украина развивает добрососедские отношения с соседней Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость", - добавила Зеленко.

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По ее словам, вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действий с некоторыми из наемников ЧВК "будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами".

Евгений Пилипенко

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