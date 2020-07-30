В СНБО хотят экстрадировать из Беларуси задержанных диверсантов ЧВК Вагнера

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос уже обратился в украинское Министерство иностранных дел насчет проработки механизма выдачи боевиков "Вагнера"

На базе Совета нацбезопасности и обороны обсуждается возможность подачи запроса на выдачу Украине ее граждан, которые есть среди задержанных в Минске диверсантов российской частной военной компании "Вагнера". Об этом заявил в эфире 5 канала заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

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"Почему бы не рассмотреть такое предложение, чтобы они нам были выданы по экстрадиции. Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал он.

По мнению Кривоноса, такое сотрудничество "усилило бы нормальные отношения" Украины и Беларуси, а также “отбило бы желание врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”.

Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что в страну приехали около 200 диверсантов, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".

МИД РБ вызвал для разговора российского и украинского посла. С последним хотят побеседовать потому, что среди задержанных есть "те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе".

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Евгений Пилипенко

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