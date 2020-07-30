Скандал с ЧВК Вагнера. Беларусь усиливает границы с Россией и другими странами

После задержания в стране наемников ЧВК Вагнера Беларусь усиливает оперативное прикрытие границ и будет тщательнее контролировать въезжающих лиц

Пограничный комитет Беларуси усиливает оперативное прикрытие государственных границ, в частности с РФ, после того, как на территорри страны задержали диверсантов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Андрей Равков, передает БЕЛТА.

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"И в том числе граница с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", - сообщил он.

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Он также добавил, что будет усилен контроль за безопасностью массовых мероприятий, в частности связанных с избирательной президентской кампанией. "Потому что по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники", - объяснил чиновник.

Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что в страну приехали около 200 диверсантов, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".

МИД РБ вызвал для разговора российского и украинского посла. С последним хотят побеседовать потому, что среди задержанных есть "те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе".

В украинском Совете нацбезопасности и обороны заявили, что хотят экстрадировать боевиков, которые являются гражданами Украины.

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Марк Сировой

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